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Топалов и Тодоренко отдали годовалого сына на гимнастику и плавание

Звездная пара старается приучать Майкла к спорту с малолетства.

Топалов и Тодоренко отдали годовалого сына на гимнастику и плавание
Певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко. Фото: КП/Фролов Михаил

Влад Топалов и Регина Тодоренко отдали годовалого сына Майкла на гимнастику и плавание. Исполнитель рассказал, что малыша с детства приучают к спорту для того, чтобы он рос крепким и сильным. Детской гимнастикой малыш занимается под чутким присмотром квалифицированного тренера и папы – специалист приезжает к Топаловым домой. Глава семейства настроением и состоянием своего наследника очень доволен.

Объясняя, почему супруги выбрали именно плавание как второе досуговое занятие, Топалов сказал журналистам «Вокруг ТВ», что малыш очень любит плавать. Однако, когда они с Региной озаботились выбором бассейна, оказалось, что найти правильное место не так уж и просто даже в Москве.

«В хороших профессиональных залах не разрешают приезжать с детьми. Делают это по объективным причинам, и я их понимаю. Был в Москве небольшой бассейн, но спустя несколько месяцев он закрылся из-за кишечной палочки», — вспомнил Топалов.

Певец подчеркнул – ему не принципиально, посвятит ли Майкл свою жизнь спорту. Для него, как для папы, важнее, чтобы сын занимался тем, к чему у него лежит душа. Влад резюмировал, что он со своей стороны постарается сделать все, чтобы его наследник сумел попробовать как можно больше различных направлений.

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Топалов и Тодоренко отдали годовалого сына на гимнастику и плавание
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