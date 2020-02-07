Раскрыт секрет Кейт Миддлтон, позволяющий ей выглядеть безупречно в любую погоду

Быть членом королевской семьи – это значит выглядеть идеально при любом случае. А случаев, как известно, у Их Величеств более чем достаточно – обязанности каждого их них четко регламентированы королевским протоколом. Роль супруги принца Уильяма, Кейт Миддлтон заключается в представлении страны, поддержке людей, благотворительных организаций, а также почитание и сохранение института королевской семьи и ее традиций. При исполнении любой из обязанностей герцогиня Кембриджская независимо от метеоусловий должна выглядеть безупречно. И ей это всегда удается, констатирует известный британский стилист Сьюзи Хаслер.

Дело в том, что Кейт как настоящая икона стиля тщательно готовится к каждому выходу в свет. И знает, какой внешний вид и в каких обстоятельствах будет наиболее уместным.

Например, во время последней поездки в Уэльс герцогиня предпочла любимой укладке феном собранные локоны. Так она предупредила возможный риск того, что волосы на сильном ветру во время прогулки на пирсе Мамблз не окажутся растрепанными. Кроме того, на выход она выбрала платье миди, удлиненное пальто, перчатки, шарфик и высокие сапоги. Никакой шторм в тот день не повлиял на внешний вид Миддлтон. Очевидно, что герцогиня тщательно изучила прогноз погоды накануне.

«Мы привыкли видеть Кейт с распущенными длинными волосами, но ее волосы в тот день были убраны, и их не раздувал ветер», — объяснила Сьюзи Хаслер выбор герцогини.

Кстати, точно такую же прическу Кейт выбрала и для другого своего визита – на ледник в Пакистане.