«Можно, но осторожно»: Тарасова предостерегла Загитову и Медведеву от четверных прыжков

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Игр в Корее Евгения Медведева могут попробовать выучить четверные прыжки. Правда, делать это надо крайне осмотрительно.

«Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это все печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить», — заметила Татьяна Тарасова.

Как сказала наставница, если в фигурном катании поднимут возрастной ценз и не разрешат юниоркам выступать на международных соревнованиях, то на первые роли в фигурном катании среди женщин в одиночном разряде снова вернутся Алина Загитова и Евгения Медведева. Как уверена тренер, они будут занимать первые строчки на всех соревнованиях, потому что на голову выше своих соперниц.

Тарасова также отметила, что сейчас в России обилие молодых талантов. Даже третий состав наших фигуристок будет претендовать на победу на юниорских соревнованиях. В то же время, когда девочки взрослеют, то, как думает наставница, у них начинает проявляться сложная судьба. Так случилось и у Загитовой с Медведевой, сообщают РИА «Новости».