Мать Тимати вызвала новую волну негодования своим подходом к воспитанию внучки

Пожалуй, Симона Юнусова скоро станет самой знаменитой бабушкой в «Инстаграм» – все больше людей знают, чьих детей растит женщина, и практически каждый ее воспитательный метод вызывает волну хайпа. Так произошло и с видео, на котором бабушка запечатлела экстремальное увлечение пятилетней внучки Алисы.

«Я бы никогда не полетела одна с пилотом в открытом вертолёте, а она с удовольствием!» — рассказывает бабушка в публикации.

Как признается Симона, сама она сильно боится высоты и скорости. Но разрешает внучке полет на открытом воздушном судне потому, что «нельзя транслировать своё беспокойство ребёнку, это МОЙ страх, а не ее». Женщина добавляет, что ее собственные дети много всего экстремального совершили и совершают до сих пор («спускались на дно океана и подземных пещер, летали, плавали, скакали, окунались в прорубь»), и она уверена, что все делала правильно, когда разрешала подобное.

Только вот читатели не разделили взглядов на воспитание внучки. На мать Тимати обрушилась серьезная волна критики и обвинений:

«Это же ужасно! А если бы у нее паника началась? Ребенок от страха мог бы отстегнуться и упасть! Все эти увлечения опасны для жизни, но тут главное, что ребенок выделяется из толпы и живет не как все», — написала одна из подписчиц. «Я в шоке», — сообщила другая. «Ну вы у мамы-то спросили? Зачем пускать адреналин в кровь в таком возрасте…» — вопрошает третья.

Симона в свое оправдание ответила, что все экстремальные поступки Алиса совершает под присмотром отца. Кстати, голос Тимати действительно слышно на первых секундах видео.

Это уже не первый хайп, который возникает вокруг ситуации с воспитательными методами Симоны Юнусовой. Не так давно в сети обсуждался эпизод, размещенный самой пенсионеркой-блогером, на котором Алиса сосет большой палец ноги бабушки. Возмущенные увиденным обыватели до сих пор просят Симону объяснить, что это было.