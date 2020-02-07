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Горячая штучка: Марго Робби пооткровенничала с острыми куриными крылышками во рту

Актриса попала на шоу Hot Ones, в котором нужно быть очень выносливым.

Горячая штучка: Марго Робби пооткровенничала с острыми куриными крылышками во рту
Актриса Марго Робби. Фото: Globallookpress

Американская актриса и звезда последнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», Марго Робби, приняла участие в необычном Youtube-шоу Hot Ones. По задумке создателей проекта, все гости не просто не отвечают на вопросы, но при этом еще и едят куриные крылышки с невероятно острыми соусами, постепенно увеличивая степень жара и опасности для своих желудков. Странная концепция, но пользуется популярностью. К сожалению, Марго не очень дружит с острой пищей, поэтому даже второе крылышко превратилось для нее в адское пекло, однако она рассказала много нового о себе.

Например, она предпочитает избегать кафе быстрого питания Subway, но не потому, что ей не нравится еда, просто актриса сама раньше подрабатывала в этой сети и теперь ей больно смотреть как новички неправильно делают сэндвичи. Также у Робби серьезная аллергия на куриные яйца, а еще она однажды сумела выиграть в состязании по… поеданию спагетти, актриса за 60 минут съела около двух килограммов мучных изделий!

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Горячая штучка: Марго Робби пооткровенничала с острыми куриными крылышками во рту
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