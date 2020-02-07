Сергей Минаев вспомнил, как проиграл в карты свою вторую супругу в Красноярске

По словам музыканта, в этот город на гастроли теперь он летает без жены.

Музыкант Сергей Минаев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил неприятный эпизод, который случился много лет назад в его жизни. Во время гастролей в Красноярске он в шутку поставил на кон свою вторую супругу Алену, которую в итоге проиграл.

«С Аленой дружили с 1984 года. Мы познакомились в Крыму. В лагере Энергетического университета. Она мне казалась неприступной. Думал, что я недостоин ее. И только в 1991 году мы зарегистрировали наши отношения. Она останавливала меня от многих ошибок. От неудачной рифмы, например. Говорила: «Ты знаешь, тебя могут неверно понять. Лучше так петь не надо», — вспомнил певец и композитор.

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Как рассказал Сергей Минаев, их родители познакомились друг с другом только на свадьбе. Все потому, что они все время гастролировали.

«Алена работала на сцене. Однажды мы прилетели в Красноярск. На ней на сцене было красивое переливающее платье. Я проиграл ее в карты. Конечно, посчитал, что в шутку. Но мне сказали, что это не смешно. Спал я в ту ночь с ней в обнимку с ножом в руке и с какой-то секирой. К делу даже подключились правоохранительные органы. Теперь без нее езжу на гастроли в Красноярск на всякий случай. По их законам, если девушка проиграна, то должна быть доставлена выигравшему ее человеку», — сказал Сергей Минаев.