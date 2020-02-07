«Божественная»: актриса Софья Каштанова восхитила подписчиков своими фотоснимками

Актриса сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини» Софья Каштанова двумя последними публикациями в своем Инстаграм-блоге произвела настоящий фурор. Звезда разместила серию фотографий с двух фотосессий. В одной подборке кадров девушка предстала в образе элегантной и утонченной леди, а во второй, на черно-белых снимках, продемонстрировала «глубокий психологизм».

gПодписчики пришли в настоящий восторг и, помимо многочисленных смайлов в виде сердечек и поцелуев, оставляют признания в любви и забрасывают Софью комплиментами.

«Вы мой идеал, смотрю на Вас и любуюсь вашей красотой и женственностью. Боже, вы меня вдохновляете» — написала одна из поклонниц.

«Божественная», «Необыкновенная», «Потрясающая», «Шикарная» — практически каждый комментарий под публикациями дает высокую оценку внешности и таланту молодой актрисы.

Внешние данные Софьи Каштановой давно будоражат многочисленную армию поклонников. Звезда год назад стала мамой, но довольно быстро вернулась в форму. Ее фотографии в купальниках с мексиканского побережья, сделанные, по признанию актрисы, спустя полтора месяца после родов, даже заставили читателей усомниться, а была ли беременность.