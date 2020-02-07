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«Слегка стеснялась»: жена 60-летнего Диброва блеснула грудью в жакете на голое тело

Одной из первых снимок модели из Ростова-на-Дону оценила Оксана Федорова.

«Слегка стеснялась»: жена 60-летнего Диброва блеснула грудью в жакете на голое тело
Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: Globallookpress.com)

Модель из Ростова-на-Дону приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Молодая жена 69-летнего Дмитрия Диброва блеснула грудью, накинув пиджак на голое тело. По словам знаменитости, раньше она чувствовала неловкость и немного стеснялась подобных провокационных снимков. Примечательно, что Оксана Федорова одной из первых оценила смелое фото Полины Дибровой, удостоив девушку комплимента.

В объективе фотокамеры возлюбленная телеведущего позировала в белом классическом брючном костюме. Ради модного кадра Полина накинула жакет на голое тело, продемонстрировав соблазнительные формы и подчеркнув тем самым все достоинства звездного тела.

Вместе с Дмитрием Дибровым модель воспитывает троих сыновей: десятилетнего Александра, шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью. Шоумен старше своей избранницы на двадцать девять лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам обзавестись общими отпрысками.

«Слегка стеснялась», — призналась Полина, комментируя свое фото в пиджаке на голое тело.

«Шикарная!» — обратилась к модели Оксана Федорова.

Как и Виктория Лопырева, возлюбленная телеведущего умеет готовить одно из фирменных блюд, которое пользуется большой популярностью в Ростове-на-Дону. В отличие от жены бизнесмена Игоря Булатова, которая отдает предпочтение пельменям с сюрпризом, Полина обычно подает к столу вареники.

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«Слегка стеснялась»: жена 60-летнего Диброва блеснула грудью в жакете на голое тело
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