«Слегка стеснялась»: жена 60-летнего Диброва блеснула грудью в жакете на голое тело

Одной из первых снимок модели из Ростова-на-Дону оценила Оксана Федорова.

Модель из Ростова-на-Дону приняла участие в новой импровизированной фотосессии. Молодая жена 69-летнего Дмитрия Диброва блеснула грудью, накинув пиджак на голое тело. По словам знаменитости, раньше она чувствовала неловкость и немного стеснялась подобных провокационных снимков. Примечательно, что Оксана Федорова одной из первых оценила смелое фото Полины Дибровой, удостоив девушку комплимента.

В объективе фотокамеры возлюбленная телеведущего позировала в белом классическом брючном костюме. Ради модного кадра Полина накинула жакет на голое тело, продемонстрировав соблазнительные формы и подчеркнув тем самым все достоинства звездного тела.

Вместе с Дмитрием Дибровым модель воспитывает троих сыновей: десятилетнего Александра, шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью. Шоумен старше своей избранницы на двадцать девять лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам обзавестись общими отпрысками.

«Слегка стеснялась», — призналась Полина, комментируя свое фото в пиджаке на голое тело. «Шикарная!» — обратилась к модели Оксана Федорова.

Как и Виктория Лопырева, возлюбленная телеведущего умеет готовить одно из фирменных блюд, которое пользуется большой популярностью в Ростове-на-Дону. В отличие от жены бизнесмена Игоря Булатова, которая отдает предпочтение пельменям с сюрпризом, Полина обычно подает к столу вареники.