Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги

Режиссер театра и кино Юлий Гусман в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии. Он отметил, что его пособие, получаемое от государства, даже меньше, чем у телеведущей Елены Ханги. Ранее она озвучила, что получает каждый месяц 23 тысячи рублей.
«У меня пенсия даже меньше, чем у нее. Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша», — философски отметил Юлий Гусман.
Ранее свои размеры пенсий раскрыли некоторые российские знаменитости. Юморист Евгений Петросян, к примеру, получает чуть более двадцати тысяч рублей. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не может похвастаться таким пособием. У нее всего 14 тысяч рублей.
Своеобразным лидером является актер Станислав Садальский. Его размер пенсии — 50 тысяч рублей. Правда, большую часть из этих денег он получает за звание заслуженного артиста России.