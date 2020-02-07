Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги

Режиссер театра и кино Юлий Гусман в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии. Он отметил, что его пособие, получаемое от государства, даже меньше, чем у телеведущей Елены Ханги. Ранее она озвучила, что получает каждый месяц 23 тысячи рублей.

«У меня пенсия даже меньше, чем у нее. Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша», — философски отметил Юлий Гусман.

больше по теме Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии Как отметил известный актер, он является работающим пенсионером.

Ранее свои размеры пенсий раскрыли некоторые российские знаменитости. Юморист Евгений Петросян, к примеру, получает чуть более двадцати тысяч рублей. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не может похвастаться таким пособием. У нее всего 14 тысяч рублей.

Своеобразным лидером является актер Станислав Садальский. Его размер пенсии — 50 тысяч рублей. Правда, большую часть из этих денег он получает за звание заслуженного артиста России.