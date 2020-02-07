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Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги

Ранее телеведущая сказала, что получает от государства 23 тысячи рублей.

Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги
Гусман не привык жаловаться на размер пенсии/http://globallookpress.com/

Режиссер театра и кино Юлий Гусман в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о своей пенсии. Он отметил, что его пособие, получаемое от государства, даже меньше, чем у телеведущей Елены Ханги. Ранее она озвучила, что получает каждый месяц 23 тысячи рублей.

«У меня пенсия даже меньше, чем у нее. Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается. Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша», — философски отметил Юлий Гусман.

Ранее свои размеры пенсий раскрыли некоторые российские знаменитости. Юморист Евгений Петросян, к примеру, получает чуть более двадцати тысяч рублей. Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не может похвастаться таким пособием. У нее всего 14 тысяч рублей.

Своеобразным лидером является актер Станислав Садальский. Его размер пенсии — 50 тысяч рублей. Правда, большую часть из этих денег он получает за звание заслуженного артиста России.

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Юлий Гусман заявил, что его пенсия даже меньше, чем у Елены Ханги
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