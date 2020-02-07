40 лет назад: Екатерина Гусева поделилась интригующим снимком

Звезда мюзикла «Анна Каренина» Екатерина Гусева в своем Инстаграм разместила фото, на котором крутит бигуди перед зеркалом в ванной. Причем снимок Гусева никак не подписала. Обстановка и вид актрисы вызвали массу вопросов у подписчиков ее страницы в соцсети: где это она, реальная ли это квартира или декорации и что это за фильм. На основную массу вопросов звезда любезно дала ответы.

«Екатерина, это вы где?» — вопрошает один из читателей.

«В 70-х. Новый фильм снимаем сейчас», — отвечает звезда.

Поклонники восхитились образом Гусевой и отметили, что интерьер советской ванны усиливает впечатляющие внешние данные звезды. Кроме того, переписка под постом просто усыпана комплиментами вроде «красавица», «шикарная» и «как всегда великолепна».

В настоящее время Гусева участвует в съемках нового сериала «Разбитое зеркало» режиссера Олега Фомина. Известно, что вместе с ней в картине задействованы актеры Алексей Макаров, Евгений Стеблов, Александр Лазарев и другие.