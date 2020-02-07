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«Она не бывает такая, чтобы не работать»: Грачевский озвучил размер своей пенсии

По словам руководителя журнала «Ералаш», он пока активно трудится.

«Она не бывает такая, чтобы не работать»: Грачевский озвучил размер своей пенсии
Грачевский назвал размер своей пенсии/http://globallookpress.com/

Руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что у него неплохая по российским меркам пенсия.

«У меня нормальная пенсия. То ли 26, то ли 27 тысяч рублей. Я работаю, поэтому мне некогда этим всем заниматься», — заметил кинорежиссёр.

В то же время он отметил, что на пенсию в России особой надежды нет. «Она не бывает такая, чтобы не работать. Мне говорят, что если я уволюсь, то пенсия у меня увеличится. Но я пока этим не занимался», — сказал Борис Грачевский.

Отметим, что руководитель журнала Ералаш» стал далеко не первым из знаменитостей, кто озвучил размер своей пенсии. Ранее телеведущая Елена Ханга сказала, что ей сложно выживать на пенсию в 23 тысячи рублей. Комик Евгений Петросян заметил, что получает более двадцати тысяч рублей от государства. Актер Станислав Садальский в свою очередь заметил, что у него пенсия 50 тысяч рублей. Правда, тридцать тысяч он получает благодаря надбавке от мэра столицы Сергея Собянина как заслуженный артист России.

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«Она не бывает такая, чтобы не работать»: Грачевский озвучил размер своей пенсии
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