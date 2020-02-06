«Ты подарила мне еще одну жизнь»: 80-летний Виторган обратился к Млодик

Актер театра и кино Эммануил Виторган не скрывает, что очень привязан к своей возлюбленной.

Эммануил Виторган старше своей третьей жены на двадцать два года. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам завести общих детей. Пара воспитывает дочерей: двухлетнюю Этель и полугодовалую Клару. Актер театра и кино поздравил Ирину Млодик с днем рождения. 6 февраля возлюбленной Эммануила Гедеоновича исполнилось 58 лет. Народный артист России поблагодарил свою супругу за то, что она подарила ему еще одну жизнь. 80-летний Виторган не скрывает, что очень привязан к возлюбленной.

«С днем рождения, Ириша, моя роднулечка! Ты подарила мне еще одну жизнь! Благодарю тебя за все!!» — отметил актер.

Напомним, что помимо двух младших дочерей у Эммануила Гедеоновича есть старшая дочь Ксения, которая моложе его нынешней жены всего на четыре года. От второй супруги — ныне покойной Аллы Балтер родился сын Максим. Он подарил именитому отцу троих внуков. У актера есть уже взрослая 23-летняя дочка Полина и 19-летний сын Даниил от Виктории Вербер. В отношениях с телеведущей Ксенией Собчак на свет появился младший наследник артиста — Платон. Внуку Людмилы Нарусовой в ноябре исполнилось три годика.

Примечательно, что после развода Максим сохранил дружеские отношения с бывшей супругой. Кроме того, Ксения не препятствует экс-возлюбленному видеться с их общим сыном.