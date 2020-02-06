«Красиво жить не запретишь!»: Асмус в бикини позавтракала пончиками в бассейне

На Мальдивы Кристина Асмус улетела без своего возлюбленного — резидента Comedy Club Гарика Харламова. Еще летом актриса из сериала «Интерны» жаловалась на то, что из-за несовпадений в съемочном графике им с мужем очень сложно спланировать совместный отпуск. Примечательно, что шоумен не стал препятствовать поездке избранницы на курорт, оставшись в Москве.

Даже на каникулах знаменитость не перестает радовать поклонников свежими снимками. Так, Кристина позировала в одном из бассейнов. Специально для актрисы официанты принесли плавучий завтрак, позволив Асмус полакомиться любимыми блюдами и экзотическими фруктами прямо в бассейне.

Кристина заказала яичницу, несколько видов сыров, пончики и другую сдобную выпечку, оладьи, целую тарелку фруктов — манго, апельсины и свежевыжатый сок. На фото актриса позировала в голубых солнцезащитных очках и купальнике модного пастельного оттенка. Длинные белокурые локоны Асмус заплела в косу.

«Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть. Теперь вот плавучий завтрак!! Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана», — отметила актриса.

Вместе с Гариком Харламовым Кристина воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. По словам артистки, она не собирается растить из своей наследницы вундеркинда. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание, но, как утверждает ее звездная мама, исключительно для развития спортивного потенциала и поддержания здоровья.