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«Красиво жить не запретишь!»: Асмус в бикини позавтракала пончиками в бассейне

Актриса из сериала «Интерны» проводит февральский отпуск на Мальдивах.

«Красиво жить не запретишь!»: Асмус в бикини позавтракала пончиками в бассейне
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

На Мальдивы Кристина Асмус улетела без своего возлюбленного — резидента Comedy Club Гарика Харламова. Еще летом актриса из сериала «Интерны» жаловалась на то, что из-за несовпадений в съемочном графике им с мужем очень сложно спланировать совместный отпуск. Примечательно, что шоумен не стал препятствовать поездке избранницы на курорт, оставшись в Москве.

Даже на каникулах знаменитость не перестает радовать поклонников свежими снимками. Так, Кристина позировала в одном из бассейнов. Специально для актрисы официанты принесли плавучий завтрак, позволив Асмус полакомиться любимыми блюдами и экзотическими фруктами прямо в бассейне.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус на Мальдивах полакомилась завтраком в бассейне (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Кристина заказала яичницу, несколько видов сыров, пончики и другую сдобную выпечку, оладьи, целую тарелку фруктов — манго, апельсины и свежевыжатый сок. На фото актриса позировала в голубых солнцезащитных очках и купальнике модного пастельного оттенка. Длинные белокурые локоны Асмус заплела в косу.

«Так, фотка с Эйфелевой башней есть, закатное солнце на ладони есть. Теперь вот плавучий завтрак!! Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана», — отметила актриса.

Вместе с Гариком Харламовым Кристина воспитывает пятилетнюю дочку Анастасию. По словам артистки, она не собирается растить из своей наследницы вундеркинда. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание, но, как утверждает ее звездная мама, исключительно для развития спортивного потенциала и поддержания здоровья.

«Вкусно и полезно, никакого фастфуда!!», «Да! Красиво жить не запретишь!!», «Вау! Как красиво и мило», «Ну, так надо приступать к трапезе, а не фототься», «С таким завтраком можно весь день не есть!!» — обратилась к актрисе ее верные почитатели.

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«Красиво жить не запретишь!»: Асмус в бикини позавтракала пончиками в бассейне
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