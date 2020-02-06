«Просто нет слов!»: Брежнева в эффектном купальнике показала соблазнительные формы

Вера Брежнева для многих стала секс-символом с тех пор, как появилась на эстраде. Сама девушка удивляется этому факту, так как в детстве не была самой красивой и донашивала одежду за своими сестрами. Сейчас чувству стиля девушки можно позавидовать. К тому же она счастлива в браке с Константином Меладзе. На днях артистке исполнилось 38 лет. Это событие она отметила в семейном кругу в отдаленном отеле в горах Италии.

Накануне Вера поделилась снимками, на которых позирует с сестрами, супругом и дочкой Сарой. В знаменательный день певица предстала в платье-комбинации и жакете оверсайз. Она не только выглядела стильной, но и счастливой. Как оказалось, певица успела порелаксировать. Она искупалась в открытом бассейне с теплой водой среди гор. Брежнева отказалась от макияжа и завязала волосы в небрежный пучок.

Артистка позировала в черном слитном купальнике с открытой спиной. На одном из фото она вынырнула из воды, показав соблазнительные формы. Монокини подчеркнуло каждый изгиб ее идеального тела.

«Открытый теплый бассейн 3 февраля — нет слов. Мой день удовольствий», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились пикантными кадрами. Они одарили певицу комплиментами. «Невозможно оторвать взгляд!», «Шикарная-я-я, Вера», «Вау, какой вид! Шик…», «Какая же красота, просто нет слов! Все-таки как важно нам, девочкам, баловать и тело, и душу», «Нельзя быть такой совершенной», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Брежнева объяснила, почему на семейных праздник не бывает брата ее мужа, Валерия Меладзе, с женой Альбиной Джанабаевой. По ее словам, у них просто не совпадают графики.