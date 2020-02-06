Навка обратилась к Чернышеву: «Самое главное, чтобы Настя выздоровела!»

Петр Чернышев известный фигурист. Он является пятикратным чемпионом США, а после окончания карьеры стал тренером и хореографом. Спортсмен регулярно участвует в ледовых постановках Татьяны Навки. В прошлом году он брал перерыв в работе, когда стало известно, что его супруга Анастасия Заворотнюк находится в больнице.

6 февраля Петру исполнилось 49 лет. С этим событием его поздравила тренер Татьяна Тарасова. Она не только похвалила именинника за его способности, но и отметила, что он стал лучше. По словам Тарасовой, фигурист отмаливает Заворотнюк. Не могла оставить без поздравлений своего коллегу и Навка. Она поделилась снимками с их выступлений и написала теплые слова.

«Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, в днём рождения!!! Редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что!», — пожелала спортсменка. «Ну и конечно самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!», — добавила она.

Многочисленные поклонники присоединились к словам Навки. Они отметили, что Перт светлый челок, который достоин счастья. Также фанаты верят, что скоро Заворотнюк пойдет на поправку. Напомним, что ранее стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелым заболеванием. Несмотря на разные слухи, близкие заверили, что беспокоится не о чем. Правда после Нового года никаких новых известий о состоянии Заворотнюк не поступало. В СМИ лишь появляются непроверенные данные о том, что она выписалась и находится дома. По другим сведениям, актриса продолжает лечится в клинике.