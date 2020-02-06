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Почти идеал: пластический хирург назвал самого красивого актера Голливуда

И это не Брэд Питт и не Дэвид Бекхэм.

Почти идеал: пластический хирург назвал самого красивого актера Голливуда
Рами Малек и Роберт Паттинсон/Фото: globallookpress.com

Пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самого красивого актера Голливуда. Сейчас многочисленные поклонницы Брэда Питта должны схватиться за сердце, ведь их любимчик отныне не секс-символ. Новым всеобщим любимцем внезапно стал Бэтмен – Роберт Паттинсон.

Для того, чтобы найти идеального кандидата, Де Сильва использовал всем известный метод золотого сечения — по некоторым данным, параметры были разработаны и активно применялись еще Пифагором и Евклидом, а затем Леонардо да Винчи.

Идеальным считается то лицо, которое максимально точно совпадает с заранее заданными показателями. Выяснилось, что именно 33-летний Паттинсон ближе других своих коллег к физическому совершенству – у него 92,1 % совпадений. Вторым практически идеальным красавцем стал Ведьмак и Супермен Генри Кавилл – у него 91,6 % совпадений. На третьей строчке оказался бывший супруг Ирины Шейк – Брэдли Купер.

Полная десятка актеров выглядит так: Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг. Некоторые поклонники актеров отметили, что не увидеть любимца в первой тройке — как минимум странно. Больше всего возмущались фанаты Бекхэма: они не привыкли, что их идеал способен кому-то в чем-то уступать. Некоторые и вовсе задались вопросом — почему в этом списке нет превосходного Джонни Деппа.

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Почти идеал: пластический хирург назвал самого красивого актера Голливуда
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