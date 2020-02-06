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«Прекрасна, как и моя жена»: принц Уильям рассказал, кто его любимая принцесса

Супруг Кейт Миддлтон разоткровенничался во время недавнего визита в Южный Уэльс.

«Прекрасна, как и моя жена»: принц Уильям рассказал, кто его любимая принцесса
Принц Уильмя с сыном и дочкой. фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон и принц Уильям остались верны своей стране в отличие от принца Гарри и Меган Маркл, которые отказалась от королевских привилегий и перебрались жить в Канаду. Теперь взоры британцев вновь устремлены на старшего сына принцессы Дианы. Герцог Кембриджский продолжает исправно выполнять свои обязанности. При этом он успевает помогать жене заботиться о детях.

Недавно принц Уильям с официальным визитом побывал в Южном Уэльсе. Там он разоткровенничался с одной поклонницей, которая спросила, кто у него любимая принцесса. Ответ показал, что у супруга Миддлтон трепетные отношения с дочкой.

«Моя любимая принцесса — Шарлотта. Она так же прекрасна, как и моя жена», — с улыбкой заявил принц.

Примечательно, что и раньше малышке Лотти, так ее называют близкие, дозволяли больше, чем ее братьям, так как она не унаследует престол. Папа всегда с радостью балует единственную дочку. А вот принцу Джорджу предстоит править страной, поэтому к нему отношение более строгое.

Зарубежные издания вспомнили инцидент, который произошел осенью прошлого года. Тогда принц Уильям отвел старших наследников в школу. При встрече с учительницей Шарлотта пожала ей руку. Это многих поразило, включая Грэга Джеймса — радиоведущего утреннего шоу на BBC. «Кто, черт возьми, пожимает руку своему учителю в первый день?» — произнес тогда он. Но похоже, что за этот поступок девочка не была наказана. Более того, позже она продемонстрировала безупречные манеры во время церковной службы, пишет Daily Mail.

 

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«Прекрасна, как и моя жена»: принц Уильям рассказал, кто его любимая принцесса
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