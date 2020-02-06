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Билли Айлиш выступила против лживых рэп-песен

По словам исполнительницы, она не признает позерства в текстах рэп-певцов.

Билли Айлиш выступила против лживых рэп-песен
Билли Айлиш. Фото: globallookpress

Всемирно известная певица Билли Айлиш смогла парой слов настроить против себя огромную армию поклонников рэпа. Во время своего интервью изданию Vogue, молодая знаменитость решила высказаться на тему текстов в современных песнях. Она довольно жестко разругала рэп-исполнителей за то что многие из них позеры, а их тексты сплошная ложь. По ее мнению, для текста песни можно придумать историю, а можно наврать и это разные вещи.

В качестве примера она привела типичные фразы из современных рэп-композиций, вроде «Со мной всегда мой автомат» и«Все девки здесь мои», но заметила, что у людей которые исполняют подобное нет никакого оружия, равно как и девушек. Билли заметила, что сама она в своем творчестве никогда такими текстами не увлекалась.

Разумеется, на ее слова тут же отреагировали поклонники рэпа, многие из которых не понимали, почему 18-летняя поп-артистка вообще рассуждает о рэп-музыке, ведь этот вопрос далек от ее компетенции.

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Билли Айлиш выступила против лживых рэп-песен
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