Жан-Поль Готье считает мужчин в России непривлекательными

Однако модельер заметил, что девушки у нас — одни из самых красивых в мире.

Всемирно известный модельер Жан-Поль Готье дал небольшое интервью телеведущему Александру Васильеву, в котором весьма неоднозначно прошелся по мужчинам в России. Звезда считает, что они весьма малопривлекательны, сообщает издание ria.

Напомним, Готье прибыл в столицу России ради присутствия на премьере своего шоу Fashion Freak Show, а также ему удалось поработать с местной певицей, Ольгой Бузовой. Как сообщила артистка, модельер удостоил ее чести и согласился сотрудничать, так что Ольга в итоге станет первой артисткой в России, которой удалось добиться признания у Готье.

По словам Жан-Поля, мужчины в нашей стране «мачистые», а вот женщины, наоборот, максимально стараются понравиться и показать себя с выгодной стороны. Он был буквально поражен тем, как много прекрасных девушек в России, но при этом он отметил максимально непривлекательных мужчин. Он также заявил, что всего две мировые страны можно считать создателями настоящих красавиц — Россию и Бразилию.