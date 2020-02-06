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«Мужчины растут»: жена Юдашкина запечатлела внуков на тренировке по гимнастике

Годовалый Аркадий старается не отставать от брата.

«Мужчины растут»: жена Юдашкина запечатлела внуков на тренировке по гимнастике
Валентин Юдашкин. фото: globallookpress.com/

В прошлом году дочь Валентина Юдашкина и его супруги Марины уехала на время жить в Китай. Галина взяла с собой и своих наследников: годовалого Аркадия и четырехлетнего Анатолия. Несколько месяцев модельер лишь изредка навещал внуков, но после Нового года семья воссоединилась. Теперь кутюрье с радостью проводит время с малышами. Так недавно они покатались с горки.

Многие звезды с раннего возраста отдают своих детей в спортивные секции. Так наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина плавают с младенчества, а дочь Агаты Муцениеце занимается балетом. Чета Юдашкиных решила отдать малышей на занятия по гимнастике. Супруга модельера поделилась кадрами с тренировки. На них Анатолий занимается с тренером. Сначала старательно подтягивается 10 раз, потом держит ноги на весу на брусьях.

Маленький Аркадий старался не отставать от брата. Он прополз на скамейке. «Спорт! Чтобы тело и душа были молоды!» — подписала видео Марина.

Поклонники были восхищены тем, какие у Юдашкина трудолюбивые внуки. «Классные ребята», «Настоящие мужчины растут!», «Ой, как хорошо, какие умнички», «Высший класс! Молодцы!», «Какие у вас внуки замечательные! Чувствуется характер и талант», «Как у Анатолия здорово на кольцах получается», «Ух, какой спортсмен», — прокомментировали пост подписчики.

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«Мужчины растут»: жена Юдашкина запечатлела внуков на тренировке по гимнастике
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