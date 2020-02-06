«Высокомерные киски»: Бортич обнародовала закадровые снимки с Милошем Биковичем

Речь, конечно, о «Холопе» — комедии, которая стала самой кассовой в истории российского проката.

Актриса «Холопа» Саша Бортич опубликовала закадровые снимки со съемок. На днях комедия о мажоре, который внезапно оказывается отброшенным в XIX век, была официально признана самой кассовой в истории российского проката — за все время в эфире лента собрала почти 3 миллиарда рублей и отсмотрена 11 миллионами человек. Такого успеха не ожидал никто даже из съемочной группы.

Так, Саша Бортич обнародовала «тайные» кадры со съемок «Холопа». Актриса подметила, что снимки делались как раз на случай, если фильм вдруг станет популярным. Партнером по снимку стал уже полюбившийся всем серб Милош Бикович. Ребята наглядно показали, как веселились в редкие эпизоды отдыха.

«Это мы с Милошем репетировали лица высокомерных кисок, если бы наш фильм стал самым кассовым в российском прокате. А он стал!!!! Так что на втором фото вам настоящие наши лица от таких новостей! Всех поздравляю!» — сказала Саша.

Зрители поспешили поблагодарить актеров за доброе и веселое кино. Некоторые признались, что сходили на «Холопа» аж четыре раза и нисколько не жалеют об этом. Другие отметили невероятное внешнее очарование Милоша и подчеркнули, что хотели бы увидеть его и в других фильмах подобного формата.