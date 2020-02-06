«Целую и люблю»: Канделаки поделилась редким фото с молодым мужем

Тина Канделаки в свое время начинала карьеру как журналистка и ведущая. Теперь она является генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ». Ко всему прочему, женщина успела стать и хорошей мамой. Она вырастила дочку Меланию и сына Леонтия от первого мужа бизнесмена Андрея Кондрахина. Сейчас телеведущая счастлива в браке с предпринимателем Василием Бровко, с которым сыграла свадьбу в 2014 году.

Обычно Тина редко публикует семейные снимки. Взрослые дети давно живут отдельно, поэтому лишь несколько раз в году звезда делится кадрами с наследниками. А вот мужа она показывает еще реже, но 6 февраля телеведущая сделала исключение, так как Василий празднует день рождения. К слову, он младше своей избранницы на 11 лет. На совместном снимке именинник в очках обнимает свою супругу.

«Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза. Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: „Зенит“ должен стать чемпионом! Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье», — написала Тина.

Она добавила, что они обязательно доживут до знаменательного дня, когда любая команда ее избранника одержит победу. Телеведущая добавила, что в отношениях с другими людьми бизнесмен себя не бережет, что очень нравится ей.

«Продолжай идти своим путем, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь, — твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем еще юные 33. Целую и люблю!» — добавила Канделаки.

Поклонники не только умилились теплым словам, но и восхитились парой. Они отметили, что звезда эфира гармонично смотрится со своим супругом. «Свой главный куш он уже „урвал“! Прекрасная пара!», «Как мило», «Сколько доброты и тонкого шарма в ваших словах. Вы замечательный человек», «Красивые», — прокомментировали пост подписчики.