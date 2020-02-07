Звезду «Великолепного века» лишили свободы почти на 17 лет

Группу людей из пятерых человек, среди которых был знаменитый актер Аднан Коч и его брат, задержали еще в 2018 году. В попытке скрыться соучастники оказали активное сопротивление полиции и захватили заложника. По совокупности преступлений, среди которых числится и хранение запрещенных веществ и оружия, звезда «Великолепного века» приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы, пишет Cumhuriyet.

Однако, как отмечают в прессе, в свободе Аднан Коч сейчас не ограничен. Последние несколько дней в личном Instagram актер активно продвигает свои выступления в Европе. Например, 7 и 8 февраля он приглашает поклонников на свой творческий вечер в один из ресторанов Германии.

Аднан Коч прославился ролью Бехрама-паши в турецком телесериале «Великолепный век», который транслировался в 2011-2014 гг. Именно работа в этой картине принесла Кочу огромную популярность и открыла дорогу в кинематограф — он сыграл одну из ролей в фильме «Восток- Запад» российско-турецко-украинского производства.