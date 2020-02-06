Звезда «Холостяка» Даша Клюкина сбросила 9 килограммов благодаря психологу

Участница сразу двух сезонов шоу «Холостяк» Даша Клюкина похудела на 9 килограммов благодаря посещению психолога. О продуктивных беседах со специалистом блогер рассказала подписчикам в Instagram. Фолловеров удивило, что Даша, которая любит вкусно поесть и неоднократно признавалась в любви к еде, находится в превосходной форме. Клюкина отметила – сейчас ей пришлось немного скорректировать расписание. Помогли в этом пара сеансов терапии.

«Начала ходить к психологу и перестала много есть. Был период, когда ела обильно и не чувствовала сытости», — отметила она.

Даша также подчеркнула – ее способы питаться вряд ли подходят под категорию «правильного рациона», ведь нередко она кушает всего раз или два в день. Ужинать она привыкла с супругом – медиаменеджером Владимиром Чоповым.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева подчеркнула – сеансы у психолога действительно способны помочь скорректировать фигуру, однако, обращаться ко врачам нужно только в случае необходимости.

«Часто для похудения люди используют когнитивно-поведенческую психотерапию: выясняется, какие привычки имеются, распределяется, какие из них вредные, а какие – полезные. Может также помочь нейропсихологическое программирование – специалист выясняет, с помощью каких установок проще бороться с перееданием. Последнее, к слову, может стать симптомом депрессии. Организм способен накапливать жиры, если человек демонстрирует «качели» — сначала наедается, а потом резко перестает есть вообще. Важнее всего здесь понять, что является причиной переедания. После этого прописываются стратегии, а затем просто движемся по плану», — рассказала она.

Справка Teleprogramma.pro:

Завгороднева Анна Игоревна – частный психолог с опытом консультирования более 12 лет. Организовала собственный психологический центр, в рамках которого оказывает квалифицированную помощь взрослым и подросткам от 12 лет очно и по Скайпу. Образование – высшее, закончила Волгоградский Государственный Педагогический Университет в 2008 году, квалификация «Психологическое консультирование». В 2009 повысила квалификацию по специальности «Особенности взаимодействия с подростками с девиантным поведением», в 2010 изучила «Проблемно-ориентированную психотерапию» в Волгоградском государственном университете, в 2012 прошла курс «Краткосрочное позитивное решение-ориентированное психологическое консультирование» в Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, в 2016 постигла «Полимодальную психотерапию отношений в паре» в «Европейской ассоциации психотерапии». Специализация: арт-терапия, когнитивная терапия, личностно-центрированная терапия, поведенческая психотерапия, позитивная психотерапия, системная семейная терапия, сказкотерапия, экзистенциальная психотерапия.