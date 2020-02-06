«Некоторые коллеги живут очень тяжело»: Клара Новикова высказалась о пенсиях

Артистка Клара Новикова заявила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что в России у большинства людей очень маленькие пенсии. При этом сумму своего пособия она называть не стала.

«Это очень деликатный вопрос. С учетом, что каждый месяц надо платить за все услуги, то, конечно, жить было бы не на что. Но я и не живу на эту пенсию, потому что это невозможно. Я продолжаю работать, хотя и не девочка совсем. Но я бы без работы и не смогла. Пока я могу, то выхожу на сцену», — заявила артистка.

больше по теме Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии Как отметил известный актер, он является работающим пенсионером.

Как отметила звезда, мэр столицы Сергей Собянин сделал хорошую надбавку для заслуженных артистов. Сама она попадает в эту категорию.

«Мне по сравнению с другими было бы грешно и неправильно жаловаться. Мои друзья получают намного меньше. У меня пенсия побольше. Собянину, конечно, большое спасибо. Сейчас медицинское обслуживание и лекарства стоят дорого. Некоторые коллеги живут очень тяжело», — добавила заслуженная артистка.