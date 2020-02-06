ЗВЕЗДЫ

«Некоторые коллеги живут очень тяжело»: Клара Новикова высказалась о пенсиях

Как заметила артистка, ей по сравнению с другими грешно и неправильно жаловаться.

«Некоторые коллеги живут очень тяжело»: Клара Новикова высказалась о пенсиях
Клара Новикова рассказала о пенсиях в стране/http://globallookpress.com/

Артистка Клара Новикова заявила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что в России у большинства людей очень маленькие пенсии. При этом сумму своего пособия она называть не стала.

«Это очень деликатный вопрос. С учетом, что каждый месяц надо платить за все услуги, то, конечно, жить было бы не на что. Но я и не живу на эту пенсию, потому что это невозможно. Я продолжаю работать, хотя и не девочка совсем. Но я бы без работы и не смогла. Пока я могу, то выхожу на сцену», — заявила артистка.

Как отметила звезда, мэр столицы Сергей Собянин сделал хорошую надбавку для заслуженных артистов. Сама она попадает в эту категорию.

«Мне по сравнению с другими было бы грешно и неправильно жаловаться. Мои друзья получают намного меньше. У меня пенсия побольше. Собянину, конечно, большое спасибо. Сейчас медицинское обслуживание и лекарства стоят дорого. Некоторые коллеги живут очень тяжело», — добавила заслуженная артистка.

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Клара НовиковаНовости googleпенсия звездыСергей Собянин
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«Некоторые коллеги живут очень тяжело»: Клара Новикова высказалась о пенсиях
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