«Некоторые коллеги живут очень тяжело»: Клара Новикова высказалась о пенсиях

Артистка Клара Новикова заявила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что в России у большинства людей очень маленькие пенсии. При этом сумму своего пособия она называть не стала.
«Это очень деликатный вопрос. С учетом, что каждый месяц надо платить за все услуги, то, конечно, жить было бы не на что. Но я и не живу на эту пенсию, потому что это невозможно. Я продолжаю работать, хотя и не девочка совсем. Но я бы без работы и не смогла. Пока я могу, то выхожу на сцену», — заявила артистка.
Как отметила звезда, мэр столицы Сергей Собянин сделал хорошую надбавку для заслуженных артистов. Сама она попадает в эту категорию.
«Мне по сравнению с другими было бы грешно и неправильно жаловаться. Мои друзья получают намного меньше. У меня пенсия побольше. Собянину, конечно, большое спасибо. Сейчас медицинское обслуживание и лекарства стоят дорого. Некоторые коллеги живут очень тяжело», — добавила заслуженная артистка.