Стивен Кинг стал самым популярным писателем у жителей России

Российская книжная палата подвела итоги минувшего, 2019 года. Разумеется, главной интригой стал список из двадцати самых издаваемых авторов в России, в области художественной литературы. Если говорить проще, это список самых читаемых людей в нашей стране. Стоит напомнить, что в последние годы безусловным лидером в данной категории была писательница Дарья Донцова, наверное каждый житель страны хотя бы раз открывал ее детективы, а многие даже смогли осилить больше, чем одну страницу. Но в 2019 году женщина уступила лидерство более достойному кандидату — Стивену Кингу. Ныне он официально самый популярный автор у жителей России! Разумеется, часть успеха известному писателю подарила и киноиндустрия: после выхода картины «Оно» полки с одноименным романом в книжных магазинах мгновенно опустели.

Донцова, соответственно, переместилась на второе место, а бронза досталась Александре Марининой, еще одному автору детективных историй. Также в списке лучших есть Рэй Брэдбери, Агата Кристи, Джордж Оруэлл и многие другие. Замыкает список Гузель Яхина.