Детское счастье: Кудрявцева запечатлела игры мужа с годовалой дочерью

Лера Кудрявцева больше месяца назад перенесла операцию и уже вернулась к работе. Телеведущей удалось насладиться новогодними каникулами дома с близкими. Она не только водила годовалую дочку Марию на развивающие занятия, но и посетила с ней ледовый городок. Звезда эфира не скрывает, что появление наследницы изменило ее жизнь с супругом Игорем Макаровым. Теперь они каждую свободную минуту уделяют ребенку.

Накануне после рабочего дня Лера отправилась на прогулку вместе с мужем. Они насладились снежной погодой. Макаров в какой-то момент стал играть с подросшей дочкой. Кроха в стильном синем комбинезоне от Burberry и вязаной шапке с помпонами стала бегать за папой с маленькой веткой от дерева. Хоккеист изо всех сил делал вид, что ему страшно и убегал от ребенка. Потом свое внимание малышка переключила на маму. «Ой, ой, ой», — стала подыгрывать ей Кудрявцева.

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что дочь телеведущей растет не по дням, а по часам. Ко всему прочему, они считают, что Маша унаследовала красоту своей мамы. Они уже уверены, что скоро у дома звезды выстроится толпа женихов для ее наследницы. Пока же Лера наслаждается каждым моментом взросления своей дочки. Она каждый раз радуется новым достижениям крохи.

Напомним, что телеведущая стала мамой впервые еще в 1990 году. Тогда она родила сына Жана от барабанщика из группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Сейчас ее наследник уже совсем взрослый. Он женился и не так давно сделала маму бабушкой. Его избранница родила сына Льва два года назад.