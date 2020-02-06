«Бабье лето»: Дмитрий Певцов завершил гастроли по Сибири

В своем Instagram-блоге актер театра и кино, музыкальный исполнитель Дмитрий Певцов разместил видеоролик, посвященный гастролям в Сибири.

На кадрах видно, как один город российской глубинки сменяется другим – вот Кемерово, вот Новосибирск, затем Академгородок, а в следующую минуту артист покидает Бердск и въезжает в Барнаул. Сопровождает видео песня Владимира Высоцкого «Бабье лето», хотя в кадре – настоящая сибирская снежная зима.

График у Певцова в туре довольно плотный, — ежедневные переезды из города в город, вечером концерт и снова в дорогу. Эта динамика и оказалась запечатлена в видеозаписи. В настоящее время команда артиста прибыла на Урал, где 7 февраля выступит с концертом. На съемке с железнодорожного вокзала Певцов появился в кадре:

«Это мы приехали! Все живы-здоровы. Мы приехали в Екатеринбург», — сообщил Певцов.

Творческая программа знаменитого артиста и группы «Певцовъ и Оркестр» посвящена Владимиру Высоцкому, а гастроли приурочены ко дню рождения советского поэта — родился знаменитый бард 25 января.