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«Бабье лето»: Дмитрий Певцов завершил гастроли по Сибири

Известный артист разместил в своем Instagram видео, на котором мелькают сибирские города.

«Бабье лето»: Дмитрий Певцов завершил гастроли по Сибири
Актер Дмитрий Певцов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В своем Instagram-блоге актер театра и кино, музыкальный исполнитель Дмитрий Певцов разместил видеоролик, посвященный гастролям в Сибири.

На кадрах видно, как один город российской глубинки сменяется другим – вот Кемерово, вот Новосибирск, затем Академгородок, а в следующую минуту артист покидает Бердск и въезжает в Барнаул. Сопровождает видео песня Владимира Высоцкого «Бабье лето», хотя в кадре – настоящая сибирская снежная зима.

График у Певцова в туре довольно плотный, — ежедневные переезды из города в город, вечером концерт и снова в дорогу. Эта динамика и оказалась запечатлена в видеозаписи. В настоящее время команда артиста прибыла на Урал, где 7 февраля выступит с концертом. На съемке с железнодорожного вокзала Певцов  появился в кадре:

«Это мы приехали! Все живы-здоровы. Мы приехали в Екатеринбург», — сообщил Певцов.

Творческая программа знаменитого артиста и группы «Певцовъ и Оркестр» посвящена Владимиру Высоцкому, а гастроли приурочены ко дню рождения советского поэта  — родился знаменитый бард 25 января.

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Тэги:

Владимир ВысоцкийгастролиДмитрий ПевцовСибирь
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«Бабье лето»: Дмитрий Певцов завершил гастроли по Сибири
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