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«Стареете?»: Митя Фомин шокировал подписчиц слишком откровенным фото

Экс-солист Hi-Fi пожаловался на удручающую спортивную форму.

«Стареете?»: Митя Фомин шокировал подписчиц слишком откровенным фото
Певец Митя Фомин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

46-летний певец Митя Фомин неприятно шокировал фолловеров, опубликовав на личной странице в Instagram слишком откровенное фото. Снимок, на котором певец лишь прикрывает рукой самое сокровенное, появился в микроблоге пару часов назад, но успел спровоцировать жаркие пересуды.

Фомин пожаловался на свою не самую лучшую физическую форму и поведал, что с момента окончания новогодних праздников не посещал спортплощадку. Отсутствие режима дало свои плоды – певец прибавил в весе, его кожа потеряла эластичность.

Митя отметил: текущий внешний вид его очень смущает. Однако, в скором будущем знаменитость намерен вернуться к усердной работе. Сейчас Фомин ищет своего персонального фитнес-тренера. С чем специалисту предстоит работать, певец наглядно показал на снимке.

Певец Митя Фомин. Фото
Певец Митя Фомин. Фото: Инстаграм

«Пока по-прежнему открыта вакансия моего личного тренера, поэтому кто готов привести мое тело в порядок к лету, а лучше к весне, пишите в директ, а лучше сразу резюме», — сообщил он.

Настолько откровенное фото повергло в шок как обычных подписчиков, так и некоторых коллег Мити по сцене. Певица Татьяна Терешина не смогла пройти мимо фотокарточки и заявила, что «Фомин – очень красивый гад».

«Митя, вы – супер», «Пониже фотографировать нужно было», — написали фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто смелости не оценил: «Вы стареете? Зачем такие снимки выкладывать?», «Hi-Fi уже не тот», «Зачем вы разделись?» — спросили люди.

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Hi-FiМитя ФоминМитя Фомин фотоНовости googleФомин новости
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«Стареете?»: Митя Фомин шокировал подписчиц слишком откровенным фото
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