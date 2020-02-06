80-летний Эммануил Виторган привел подросшую дочь Этель на праздничный вечер

Эммануил Виторган еще в декабре отметил 80-летие. Однако день рождения плавно перетек в празднование Нового года, поэтому артист решил устроить в феврале несколько праздничных вечеров в честь знаменательной даты. Рядом с актером постоянно находится его супруга Ирина Млодик, а также его дочери: Этель, которой скоро исполнится два года, и Клара, которой всего пять месяцев.

Благодаря суррогатному материнству в прошлом году Виторган вновь стал отцом. Он не скрывает, что видит счастье в детях. Артист рад, что теперь по его дому бегают маленькие ножки. Он видит смысл жизни в своих наследницах. На днях актер устроил творческий вечер в честь своего юбилея, на который позвал друзей. Ко всему прочему, он поздравил свою супругу с днем рождения.

Эммануил Гедеонович предстал в сером костюме и рубашке с рисунком, а его жена облачилась в черное платье без рукавов и оригинальные остроносые туфли. Не менее нарядно выглядела их дочка Этель в пышном белом платье, а в ее кудрявых волосах виднелись бантики. Младшую наследницу супруги, по всей видимости, решили оставить дома с няней.

«С днем рождения, Ириша, моя роднулечка! Ты подарила мне еще одну жизнь! Благодарю тебя за все!» — написал в соцсети Виторган.

Многие поклонники присоединились к поздравлениям. Некоторые отметили, что дочка влюбленных заметно подросла. Они считают, что девочка растет настоящей красавицей. «Вы такие лучезарные и прекрасные! Этелечка ваша необыкновенной красоты девочка», «Этелька, чудо, кукла. Мир вашему дому», «Девчушка на маму похожа», — прокомментировали пост подписчики.