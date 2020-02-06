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«Без фотошопа и какой-либо косметики»: Татьяна Навка рассказала о маме

В своем Инстаграм фигуристка сообщила, что ее мать обходится без пластики лица.

«Без фотошопа и какой-либо косметики»: Татьяна Навка рассказала о маме
Фигуристка Навка Татьяна. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Очередной пост Татьяны Навки в личном блоге был посвящен матери, Раисе Навке. На фотографии, сопровожденной хэштегом #ЯблокоОтЯблони, женщина находится в клинике, и «без фотошопа и какой-либо косметики».

Татьяна порадовалась, что смотреть, как не стареет ее мама, — для нее очень большая радость. Причем особую гордость фигуристки вызывает тот факт,  что пластические хирурги не касались лица Раисы Анатольевны.

«Поверьте, у моей мамы ни одной операции, мы против хирургического вмешательства, т.к., на наш взгляд, к ним следует прибегать только в крайних случаях!» — восклицает звезда.

Секрет красоты, утверждает Навка-младшая, в том, что ее мать поддерживает свою красоту «благодаря всевозможным технологиям, современным инновациям, косметологии».

Что касается самой Татьяны, то она тоже утверждает, что вся ее красота – исключительно природная. Однако, некоторые эксперты подозревают, что звезда все-таки ложилась под нож, изменив форму носа.

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«Без фотошопа и какой-либо косметики»: Татьяна Навка рассказала о маме
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