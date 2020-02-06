ЗВЕЗДЫ

«Вообще не узнать»: появилась вся «голливудская» фотосессия Поклонской

Депутат Госдумы примерила несколько образов.

«Вообще не узнать»: появилась вся «голливудская» фотосессия Поклонской
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская . Фото: КП/Шпаковский Александр

В распоряжении kp.ru появилась полная версия фотосессии, которую не так давно провела депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Сама политик назвала ее голливудской и призналась — после нее она чувствует себя звездой.

Интрига в том, что Поклонская не спешила обнародовать все снимки и образы, выложив в своем инстаграм только пару кадров, снабдив их преамбулой:

«И тут должна заиграть песня из «Красотки»:

Pretty woman, walking down the street

Pretty woman, the kind I like to meet…»

На первом снимке Наталья с безупречным макияжем позирует в классическом костюме, юбка которого едва доходит до колена. Подписчики восторженно одарили депутата комплиментами: «Вообще не узнать», «Очень красивая», «Великолепные снимки Наталья! Выглядите просто шикарно!»

А на новых фотографиях Поклонская предстала сразу в нескольких образах. Женственные платья, подчеркивающие ее фигуру, роковой взгляд с соответствующим луком, строгий аутфит и серьезный взор,  игривое мини и полупрозрачные ткани — в каждом из нарядов депутат раскрылась поклонникам с новой стороны. Комплименты и восторги продолжают сыпаться политику в огромных количествах.

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Наталья Поклонскаяфотосессия
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«Вообще не узнать»: появилась вся «голливудская» фотосессия Поклонской
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