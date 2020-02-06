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«Надо быть чуть скромнее»: Рудова блеснула идеальной фигурой в купальнике

Актриса вызвала бурные эмоции поклонников новым эротичным снимком. Некоторым кадр показался слишком откровенным.

«Надо быть чуть скромнее»: Рудова блеснула идеальной фигурой в купальнике
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com

Наталья Рудова не так давно стала ведущей нового реалити-шоу «Место под солнцем» телеканала Муз-ТВ. По этой причине последние недели она проводит на Бали, где идут съемки проекта. В свободное время девушка успевает загорать, плавать и устраивать фотосессии. Как известно, звезда сериала «Татьянин день» обладает точеной фигурой. Не удивительно, что несколько недель назад она предстала на обложке мужского журнала Maxim.

А накануне Рудова поделилась снимком из откровенной фотосессии. Она снялась в бассейне в черном слитном купальнике с дерзким декольте. Девушка приняла пикантную позу, чтобы показать фигуру в лучшем свете. Актриса прижалась в стеклянному бортику бассейна грудью. Она приоткрыла рот, чтобы получился чувственный кадр.

«О сердце судят не потому как сильно любишь ты, потому как сильно любят тебя другие». Л. Ф. Баум, «Волшебник страны Оз»«, — написала Наталья.

Поклонники были поражены смелым снимком. Многие восхитились женственностью и красотой девушки, а другие посчитали, что фото получилось слишком откровенным. «Надо быть чуть скромнее», «Какая красивая», «Сразу и не узнаешь, особенная», «На Камерон Диаз чем-то тут похожа», «Не нужно скромности! Шедевр от создателя», «Просто нереальная», — прокомментировали пост подписчики.

 

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Наталья РудоваНовости googleоткровенная фотосессияФото в купальнике
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«Надо быть чуть скромнее»: Рудова блеснула идеальной фигурой в купальнике
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