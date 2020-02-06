Квентин Тарантино угрожал избить известного американского телеведущего

Новым гостем шоу Desus & Mero оказался легендарный американский телеведущий Дэвид Леттерман. Помимо обсуждения его личной жизни и карьеры, открылась одна внезапная история, связанная с режиссером Квентином Тарантино и его суровым характером.

Однажды на шоу Леттермана пришла актриса, которая на тот момент была в отношениях с известным режиссером. И Леттерман произнес шутку, которую не все посчитали уместной. Сначала он не поверил, что кто-то может встречаться с Квентином, ведь тот позиционировала себя как работник видеопроката в огромных очках и со странной внешностью — куда ему до шикарной голливудской актрисы!

Прошло всего два дня, и Тарантино сделал свой ход: позвонил и устроил грандиозный скандал. Режиссер буквально орал на Дэвида, что изобьет его до смерти, когда прибудет в Нью-Йорк. Он был в ярости от того, как его высмеяли на шоу. В итоге диалог закончился тем, что Квентин все никак не мог успокоиться, так что Леттерман передал трубку своему продюсеру, который сумел замять конфликт.

Спустя какое-то время режиссер все же извинился перед телеведущим, и конфликт был исчерпан.