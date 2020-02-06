Кейт Миддлтон выбрала для красной дорожки украшение, как у Камиллы Паркер-Боулз

Не так давно принц Уильям и его супруга Кейт в качестве почетных гостей посетили церемонию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA 2020. На красной дорожке Кейт блистала в безупречном белом платье с золотой вышивкой от Alexander McQueen, а в качестве аксессуаров к нему отдала предпочтение серьгам и колье Van Cleef & Arpels с перламутром.

Как сообщает издание Hello!, некоторые эксперты сразу углядели в выборе герцогини аллюзию на стиль Камиллы Паркер-Боулз. Более того, в коллекции у супруги принца Чарльза имеются если не такие же, то очень похожие серьги. Примечательно, что и сама Камилла вскоре появилась на публике в подобном украшении.

Известно, что это не первая дань уважения вкусу Камиллы. Очень часто на руке Кейт замечают золотой браслет, подаренный герцогиней Корнуольской на ее свадьбу с Уильямом. Примечательно украшение тем, что на подвеске выгравирована «С» в обеих сторон (Catherine) и королевская корона.

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О дружбе Кейт и Камиллы заговорили, когда Королева Елизавета II поначалу не приняла Миддлтон в качестве невесты своему внуку. Герцогиня Корнуольская же оказывала поддержку будущей невестке и всячески проявляла благосклонность к ней. Этот факт якобы считается причиной модных реверансов Камилле со стороны Кейт.