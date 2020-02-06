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«Все равно проститутка»: Милонов вновь раскритиковал Водонаеву после интервью на YouTube

Депутат Госдумы откровенно заявил, что его мнение о ведущей не изменилось.

«Все равно проститутка»: Милонов вновь раскритиковал Водонаеву после интервью на YouTube
Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов. Фото: КП/Килькин Артем

Депутат Госдумы Виталий Милонов не изменил своего мнения об Алене Водонаевой после недавнего интервью.

Напомним, журналистка стала гостьей Ирины Шихман в передаче «А поговорить?» в понедельник, 3 февраля. Водонаева рассказала, что после слов о «рожающем быдле» ей стало трудно прятать свою личность от общественности. Кроме того, журналистка также пояснила и свою позицию по скандальному вопросу. Алена заявила, что просто переживает из-за россиян и их благосостояния.

Конфликтовавший с Водонаевой депутат Милонов объяснениями экс-участницы «Дома-2» не впечатлился. В разговоре с Daily Storm политик заявил, что Алена достаточно ограничена в своих интересах, к тому же, ее окружают не вполне умные люди.

«Я по-прежнему считаю, что она проститутка! В силу своего недалекого интеллекта она знакома только с развлекательным телевидением. У нее совсем другое социальное окружение. И вряд ли для нее существует кто-то, кроме нее самой», — сказал он.

В качестве примера для подражания Милонов привел Ивана Урганта и Ольгу Скабееву. Именно на них, по мнению спикера, нужно равняться как на профессионалов.

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«Все равно проститутка»: Милонов вновь раскритиковал Водонаеву после интервью на YouTube
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