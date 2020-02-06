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Лопырева опубликовала снимки с первого дня рождения сына

Модель отметила важную дату в тесном семейном кругу.

Лопырева опубликовала снимки с первого дня рождения сына
Виктория Лопырева. Фото: КП/Владимир Веленгурин

36-летняя Виктория Лопырева на днях отметила первый день рождения сына. Снимки с торжества модель разместила на личной странице в Instagram. Для того, чтобы создать максимально праздничное настроение, родители украсили комнату Марка Лео синими и белыми шарами. В честь своего первого года малыш уже получил шикарный подарок – красный игрушечный «Бентли».

Сама Вика пояснила, что изначально малыш очень настаивал на «Феррари», однако семья предпочла более «бюджетный вариант».

Венцом торжества стал именной торт, выполненный в голубых тонах. Кондитеры воспроизвели на изделии все ту же красную машину.

«Торт у нас очень красивый. Произведение искусства, не меньше», – сказала Вика.

Отметила модель важную дату в тесном семейном кругу в Дубае – именно там сейчас находится сама Вика, она принимает участие в местном фестивале. После того как малышу вручили подарки, супруги отправились на прогулку по городу.

Вспомнила Вика и момент появления Лео на свет. Модель призналась, что роды дались ей нелегко, а малыш был по-настоящему стремительным – принимавший мальчика врач едва успел к важному моменту.

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Лопырева опубликовала снимки с первого дня рождения сына
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