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СМИ: Нагиев-младший накопил большие долги из-за затяжной депрессии

По слухам, только за квартиру актер задолжал 150 тысяч рублей.

СМИ: Нагиев-младший накопил большие долги из-за затяжной депрессии
актер Кирилл Нагиев. Фото: КП/Фролов Михаил

Журналисты нашли у 30-летнего Кирилла Нагиева большие долги. Корреспонденты связали финансовые проблемы знаменитости с депрессией, о которой сам актер неоднократно упоминал на личной странице в Instagram.

После выхода в свет кассовой картины «Холоп», в которой Нагиев-младший сыграл барского сына Алексея, мужчина все чаще стал публиковать лиричные посты, что немало пугало его фолловеров — люди переживали, не случилось ли у актера чего.

Life, в свою очередь, нашел у артиста многочисленные долги. Так, коллеги отмечают, что только за квартиру Нагиев-младший задолжал государству около 150 тысяч рублей. СМИ публикуют скриншоты с сайта федеральной налоговой службы судебных приставов, на которых отмечается, что «задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи составляет 141 тысячу 969 рублей».

Помимо прочего, по неподтвержденным пока официально данным, у Нагиева накопились штрафы. Упоминается не менее четырех нарушений с марта по май 2019 года на сумму почти 2 тысячи рублей.

Сам Нагиев, отметим, факт присутствия задолженностей пока не прокомментировал, предпочитая делать акцент на работе.

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Дмитрий НагиевКирилл НагиевНагиев новостиХолоп
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СМИ: Нагиев-младший накопил большие долги из-за затяжной депрессии
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