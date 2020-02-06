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Звезду «Клона» заметили в инвалидной коляске

Поклонники считают, что Элиане Джардини подкосила смерть внука.

Звезду «Клона» заметили в инвалидной коляске
Актриса Элиане Джардини. Фото: Инстаграм

Исполнительница роли Назиры в популярном телесериале «Клон» Элиане Джардини трудится не только в кино, но и в театре. И не так давно в Сети появились снимки, на которых бразильская актриса запечатлена сидящей в инвалидной коляске. Поклонники сразу подхватили этот факт и предположили, что у Джардини начались проблемы со здоровьем после того, как она похоронила внука в прошлом году.

Сама Элиане тяжело перенесла потерю малыша – полуторагодовалый Антониу скончался от редкого заболевания крови. Острый миелоидный лейкоз у ребенка диагностировали вскоре после рождения. Трагедия даже сблизила актрису с ее бывшим мужем Паоло Бетти, брак с которым распался еще в 1997 году.

«Мы с Элиане узнали о болезни внука, когда вместе работали над очередным сериалом. На семейном совете сразу приняли решение, что будем лечить Антониу до победного», — приводит слова Паоло Бетти TV Foco.

К несчастью, история не получила хеппи-энда. Антониу скончался в июне 2019 года. Удар, постигший семью Джардини, она никак не комментировала, и даже оставила карьеру на несколько месяцев.

А вскоре после возвращения актрисы к работе в прессе появились ее фото в инвалидной коляске, на которых она выглядит погасшей. Однако представители бразильской звезды поспешили опровергнуть домыслы и предположения о плохом самочувствии Джардини и заверили – это всего-навсего реквизит для роли, а фото сделаны в театре во время репетиции.

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Тэги:

бразильские сериалыКлонЭлиане Джардини
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Звезду «Клона» заметили в инвалидной коляске
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