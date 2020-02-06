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Брат или Брут?: стало известно, кто распространяет слухи о жизни Брэда Питта

Долгое время автор сплетен о личной жизни актера оставался неизвестным.

Брат или Брут?: стало известно, кто распространяет слухи о жизни Брэда Питта
Актер Бред Питт. Фото: Globallookpress

За личностью одного из самых популярных и востребованных голливудских актеров Брэда Питта следят миллионы поклонников по всему миру. И на радость фанатам в последнее время в прессе все чаще стали появляться подробности из жизни звезды и бывшего мужа Анджелины Джоли.

Причем детали и подробности изумляли даже бывалых папарацци и преданных фанатов Питта. А вот личность источника этих новостей до сих пор оставалась загадкой.

Но как тайное рано или поздно становится явным, так и имя инсайдера слухов вскрылось довольно быстро. Разоблачить его удалось сотруднику портала Gossip Сop, специализирующемуся на подобных расследованиях. И оказалось, что сливает эксклюзив никто иной, как родной брат звезды Даг Питт!

Он лично подтвердил, что является тем самым инсайдером, на которого ссылались таблоиды при публикации очередной порции новостей. Причем назвал то, что делает, сочинительством – он намеренно вбрасывает в СМИ небылицы.

«Да, я сочиняю истории о нем!» –  заявил брат Питта в одном из интервью. И добавил, что специально запускает журналистам всевозможные утки о брате ради смеха – проверить, напечатают ли они «эту ерунду».

Однако автор расследования по деанонимизации поспешил усомниться в причинах столь необычного увлечения родного брата звезды. И предположил: выдумки – не что иное, как месть и зависть к славе Брэда Питта. Как отреагировал сам кумир миллионов – неизвестно.

Среди выдумок, которые слил Даг Питт, очень достоверными на взгляд читателей оказались слухи о воссоединении Брэда с Дженнифер Энистон. Якобы бывшие супруги втайне от всего мира сыграли свадьбу, став мужем и женой снова. Кроме того, брат Питта вбросил и слух о том, что Энистон уже ждет близнецов.

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Брат или Брут?: стало известно, кто распространяет слухи о жизни Брэда Питта
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