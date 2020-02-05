«Даже музыку не умею скачивать»: Асмус задумалась о возвращении к кнопочному телефону

Фотографии и будильник - вот и все, что актриса освоила на своем «айфоне».

Актриса Кристина Асмус призналась своим подписчикам в Instagram, что вообще не умеет пользоваться «айфоном» и компьютером. 31-летняя артистка умеет только звонить, фотографировать, заводить будильник и включать фонарик.

«Печатаю на клавиатуре одним пальцем. А когда на кассе мне говорят: «Прикладывайте телефон к терминалу, я не понимаю, что от меня хотят и спешно достаю из кошелька карточку. Я даже музыку не умею скачивать», — написала «доктор Варя» из сериала «Интерны».

Артистка призналась, что знакомые частенько называют ее «динозавром», потому она смотрит фильмы старыми способами и не знает о существовании современных удобных приложений.

«Может, мне все-таки обратно на кнопочный перейти?» — спросила в конце Кристина.

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Добавим, что на подобное откровение Асмус подтолкнул инцидент, который случился накануне. В эти дни она отдыхает на Мальдивах, и вот недавно у нее сломался телефон. Пришлось обращаться к лучшим мастерам на островах, но в итоге гаджет починили, а перед этим безопасно выкачали из него все фотографии и прочие файлы актрисы.

Кристина спокойно вздохнула, потому что не умеет сохранять информацию на облачные сервисы, и весь ее контент хранится только на флешке смартфона. Подобные ЧП потихоньку учат артистку пользоваться благами цивилизации.