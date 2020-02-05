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«Собрала всех сестер»: Брежнева с близкими отпраздновала 38-летие в Италии

Артистка поделилась завораживающими фото из фешенебельного отеля в горах.

«Собрала всех сестер»: Брежнева с близкими отпраздновала 38-летие в Италии
Вера Брежнева. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева 3 февраля отметила день рождения. Певице исполнилось 38 лет. Она принимала поздравления с самого утра. Поклонники, коллеги и близкие адресовали ей теплые слова. Сама артистка приехала в одну из стран, которые очень любит, — Италию. Именно там в 2015 году она тайно сыграла свадьбу со своим мужем Константином Меладзе. Теперь она собрала близких в фешенебельном отеле в горах, чтобы устроить тихий праздник.

В знаменательный день Вера блистала в платье-сорочке телесного цвета и черном жакете оверсайз. Полусапожки и едва заметный макияж дополнили образ. Не менее нарядно выглядела ее дочка Сара в пышном платье кремового цвета с черными вставками.

Отметился на торжестве и муж именинницы, который предпочел лаконичный свитер и брюки. На общем фото Брежнева позировала со всей своей родней, кроме старшей дочери Сони, которая живет в США.

«Идеальный день рождения — это идеальная компания в идеальном месте… Я, как и хотела, собрала всех сестер и мы провели этот день в потрясающей атмосфере. Единственный минус нашей большой компании — это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо, зато с нами весело. Я долго выбирала место, где мы могли бы получить максимум удовольствия за 2 дня и нашла новый отель (обожаю свежие отели ). В итоге не хотели уезжать… хоть и пришлось», — поделилась певица.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. Некоторых смутило, что на праздниках у артистки никогда не бывает брата Меладзе Валерия с женой Альбиной Джанабаевой.

«Графики не пересекаются», — пояснила артистка. Ее также заподозрили в беременности, но Вера лишь посмеялась над такими комментариями. «До сегодняшнего дня не было замечено», — отметила она.

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«Собрала всех сестер»: Брежнева с близкими отпраздновала 38-летие в Италии
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