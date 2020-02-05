Акиньшина продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокром купальнике

Оксана Акиньшина не часто появляется на публике и не любит говорить о личной жизни. Около года назад актриса пережила кризис в отношениях с супругом кинопродюсером Арчилом Геловани.

Она даже объявила, что готовится к разводу, но похоже, что решение было поспешным. В минувшем году девушку несколько раз видели в компании мужа. Более того, они вместе провели несколько недель на Мальдивах.

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32-летняя звезда кино обладает стройной фигурой. Это позволяет ей носить женственные и утонченные наряды. А вот снимки в купальнике она предпочитает не публиковать. Однако на этот раз девушка сделала исключение. Оксана поделилась кадром из отпуска, на котором позирует в море в слитном купальнике темного цвета на тонких бретельках. Она позировала без макияжа и с мокрыми локонами.

Монокини подчеркнуло соблазнительные формы знаменитости. Акиньшина выглядела эффектно.

«Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно продолжить по-другому», — философски подписала фото актриса.

Поклонники одарили девушку комплиментами. Они отметили, что Оксана находится в прекрасной форме. «Русалка», «Самая красивая и натуральная актриса», «Какая хорошенькая. Соблазнительна и прекрасна», «Почему-то по фото чувствуется, что это Российский водоем», «Вы великолепны, актриса моего детства», — прокомментировали пост подписчики.

Где отдыхает звезда, остается тайной. Однако она отказалась от макияжа, чтобы дать коже отдохнуть. Фанаты считают, что Акиньшина и без косметики выглядит сногсшибательно.