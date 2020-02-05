«Нам надо идти врозь»: дочь Успенской хочет жить без помощи матери

Певица не смогла найти в себе силы, чтобы помириться с наследницей. Татьяна Плаксина после скандала тоже не помирилась с матерью окончательно. Более того, она мечтает уйти из дома.

Любовь Успенская дала откровенное интервью Андрею Малахову. Она пустила команду передачи «Прямой эфир» в свой дом после того, как ее единственная дочь несколько дней назад заявила, что мама с ней жестоко обращается и насильно удерживает дома.

Телеведущий убедился, что дело обстоит иначе. Артистку так подкосило случившееся, что ей стало плохо прямо на глазах Андрея.

Она рассказала, как Татьяна уехала жить в США с подачи отца Александра Плаксина. Теперь Успенская винит мужа в том, что стало с их дочерью. Она призналась, что именно в Америке девушка стала тратить деньги в большом количестве и употреблять запрещенные вещества.

Именно Плаксин оплатил Татьяне поездку на Коста-Рику, где год назад она попала в аварию и сломала себе челюсть. Тогда от посторонних людей в соцсети Любовь Залмановна узнала, что ее дочь живет в нужде.

«Она уже там находилась на вилле. Я понимаю, что она уже там и не уедет оттуда. Я хотела снять квартиру, но она заявила, что будет жить только на вилле двухэтажной. Я иду на это. Понятно, что она уже сидела на (запрещенном веществе) плотно. Я ничего не могла сделать, поругалась с ней на этой почве и уехала. Потом в 4 утра звонок: «Мама, я попала в аварию, у меня разбито лицо, я лежу. Мне надо выехать с острова на вертолете. Вышли мне 8 тысяч долларов», — поделилась воспоминаниями артистка.

По ее словам, девушке плохо провели операцию, поэтому потом Татьяне пришлось делать ее повторно. Успенская заверила, что ушла в работу, потому что живет, как в аду. После случившегося она поместила дочку в лечебный центр в Сербии. Во время съемок певица показала Малахову свой дом и поговорила с наследницей. Она не смогла ее простить.

«Я понимаю, что нам надо идти врозь. Это единственный выход. Если бы я это могла, я бы это сделала. Я боялась за свою жизнь, я боялась, что ты меня где-то закроешь», — высказалась Татьяна.

Девушка пишет картины и сочиняет музыку. Андрей восхитился ее талантами. Она отметила, что счастливые моменты у нее это воспоминания из детства.