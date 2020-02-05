Успенской потребовалась помощь врачей во время беседы с Малаховым

Любовь Успенская недавно оказалась в центре скандала. Ее единственная дочь Татьяна Плаксина пришла на ТВ и заявила, что мама ее пыталась душить, удерживала дома и не так давно поместила в психиатрическое учреждение, где ее «обкалывали до слюней». Заявление девушки повергло в шок артистку. Позже сама Плаксина принесла матери извинения и обвинила продюсеров НТВ в давлении.

Успенская пустила в свой роскошный особняк Андрея Малахова и команду передачи «Прямой эфир», чтобы впервые рассказать, как она живет. Певица сразу стал плакать, когда пустила в дом ведущего.

«Я живу, как в аду. Я еле встала с постели, у меня доктора не уходят из дома, потому что мне все время плохо, у меня какое-то состояние, что я умираю, сегодня мой последний день», — со слезами рассказала артистка.

Малахов попытался поддержать звезду. Он вспомнил, что еще недавно она выглядела бодрой и счастливой на празднике в честь дня рождения дочери.

«Я не узнаю свою дочь. Как будто бы это другой человек. Как будто это не Таня, которую я боготворила, которая была моей музой. Все это время, пока она была в тяжелом состоянии, я пыталась скрыть, но не ее состояние. Я всегда подозревала, что негодяи какие-нибудь воспользуются этим тяжелым положением, поэтому я скрывала. Я написала, что моя Танечка находится на лечении», — пояснила Успенская.

Она уверена, что на ее дочку кто-то оказывает влияние. Певица заверила, что не удерживает наследницу дома. После этого артистке стало нехорошо.

«Ой, плохо! Андрей, мне врачи все-время делают какие-то уколы. Я теряла сознание. У меня давление было на грани инсульта. Врачи дежурят у меня дома. Мне сейчас так плохо, я не могу уже говорить. Может, позовем врача?», — взмолилась Любовь Залмановна.

Ей поставили капельницу. Она продолжила общаться с телеведущим. Малахов был обеспокоен тем, как выглядит звезда. Он также пообщался с Татьяной и призвал ее извиниться перед мамой.

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