65-летняя Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию

Как сказала исполнительница, она хочет работать и не от кого не зависеть.

Певица Любовь Успенская, которая в феврале прошлого года отпраздновала 65-летний юбилей, заявила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что никогда не получает пенсию от государства.

«Вы знаете, я не пенсионер. Я работаю. Я хочу много работать, чтобы не от кого не зависеть. Я даже не занималась этим вопросом. Я меня в голове не пенсия, а другие сейчас проблемы», — заявила Любовь Успенская.

больше по теме Станислав Садальский озвучил размер своей пенсии Как отметил известный актер, он является работающим пенсионером.

Отметим, что ранее ведущая Елена Ханга пожаловалась на свою пенсию в 23 тысячи рублей. По ее словам, она не может позволить себе покупать дорогие вещи и одежду.

В то же время актер Станислав Садальский заметил, что, скорее всего, звезда может лукавить. Как правило, актеры и певцы называют свою базовую пенсию, но забывают про надбавки. К примеру, сам Садальский получает 50 тысяч рублей. При этом 30 тысяч рублей из этих денег он получает за звание «Заслуженный артист». Также у актера есть льготы по оплате квартиры.