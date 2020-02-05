ЗВЕЗДЫ

«Я не верю, что можно так тупить»: Галич объяснила конфликт с Бузовой

Звезда «Дома-2» однажды отказала в интервью Иде.

«Я не верю, что можно так тупить»: Галич объяснила конфликт с Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Михаил Фролов. КП.

Телеведущая и блогер Ида Галич объяснила на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» суть конфликта с Ольгой Бузовой. «Мы не поругались, я просто сделала выводы», — сказала она Ксении Собчак.

По словам Иды, до знакомства с ведущей «Дома-2», она всегда ее защищала, говорила, дескать девочка трудолюбивая, страдает после развода, нужно оставить ее в покое. Однако после изменила свое мнение.

Произошло это в момент раскачки ее YouTube-шоу «Звездные флюИды», которое шло непросто. Галич подошла к Ольге на красной ковровой дорожке с просьбой об интервью, а та, по словам блогера, зачем-то знаками стала показывать, что у нее нет голоса. Это крайне удивило Иду, потому что ведущей мероприятия была Бузова.

Собчак и Галич. Фото
Собчак и Галич. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

«У меня уже на тот момент был вопрос. А потом я отворачиваюсь в сторону, поворачиваюсь назад, а она уже кому-то из телеканалов дает интервью. Я не против, но ты скажи мне по-настоящему: «Не готова для твоего ютуба сниматься бомжацкого». Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, мне многие интервью не дают. А то, что она слилась так», — рассказала Галич.

В настоящее время мнение о Бузовой у Иды не изменилось. Она откровенно заявляет, что ей не нравится, что она делает. «То, что она очень трудолюбивая – не делает ее хорошей певицей или ведущей», — считает Галич.

Также ведущая уверена, что Бузова намеренно создает имидж глуповатой девушки, чтобы поймать волну хайпа. «Я не верю, что можно так тупить. У нас на сцене какое-то правление фриков сейчас происходит. Ее сила не в простоте, а в том, что она очень круто развивает инфоповоды», — подытожила блогер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ида ГаличКсения СобчакКсения Собчак последние новостиОльга Бузовашоу "Осторожно Собчак"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я не верю, что можно так тупить»: Галич объяснила конфликт с Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: