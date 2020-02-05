«Я не верю, что можно так тупить»: Галич объяснила конфликт с Бузовой

Телеведущая и блогер Ида Галич объяснила на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» суть конфликта с Ольгой Бузовой. «Мы не поругались, я просто сделала выводы», — сказала она Ксении Собчак.

По словам Иды, до знакомства с ведущей «Дома-2», она всегда ее защищала, говорила, дескать девочка трудолюбивая, страдает после развода, нужно оставить ее в покое. Однако после изменила свое мнение.

Произошло это в момент раскачки ее YouTube-шоу «Звездные флюИды», которое шло непросто. Галич подошла к Ольге на красной ковровой дорожке с просьбой об интервью, а та, по словам блогера, зачем-то знаками стала показывать, что у нее нет голоса. Это крайне удивило Иду, потому что ведущей мероприятия была Бузова.

«У меня уже на тот момент был вопрос. А потом я отворачиваюсь в сторону, поворачиваюсь назад, а она уже кому-то из телеканалов дает интервью. Я не против, но ты скажи мне по-настоящему: «Не готова для твоего ютуба сниматься бомжацкого». Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, мне многие интервью не дают. А то, что она слилась так», — рассказала Галич.

В настоящее время мнение о Бузовой у Иды не изменилось. Она откровенно заявляет, что ей не нравится, что она делает. «То, что она очень трудолюбивая – не делает ее хорошей певицей или ведущей», — считает Галич.

Также ведущая уверена, что Бузова намеренно создает имидж глуповатой девушки, чтобы поймать волну хайпа. «Я не верю, что можно так тупить. У нас на сцене какое-то правление фриков сейчас происходит. Ее сила не в простоте, а в том, что она очень круто развивает инфоповоды», — подытожила блогер.