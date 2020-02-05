«Мне вслед бросали камни»: Винер-Усманова первой в Ташкенте надела мини-юбку с чулками

Как отметила прославленная наставница, она не обращала внимание на общественное мнение.

Выдающийся тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова подтвердила, что первой начала в Ташкенте надевать мини-юбку с черными чулками. «Мне вслед бросали камни. Но я все равно надевала», — заявила наставница.

Как отметила Винер-Усманова, ее наряды обсуждали постоянно. Сейчас нередко за это «прилетает» ее девочкам-ученицам, которые любят носить украшения. По этому поводу у тренера даже были конфликты с президентом Международной федерации гимнастики. Ей часто приходилось слышать от высокого начальника, что «это не шоу».

В ответ Ирина Винер всегда говорила: «Посмотрите, мадам, сколько на вас бриллиантов. Мы с вами не молоды, но почему вы не разрешаете детям надевать просто бижутерию Swarovski? Это же красиво».

Как заметила Винер, ее оппонентка злилась после таких заявлений. Она хлопала дверями, кричала, но в итоге была вынуждена согласиться со словами российской наставницы.

Как считает Винер-Усманова, украшения женщинам должен дарить мужчина. Даже если у женщины нет проблем с финансами, все равно красивые вещи приятнее получать именно от представителей сильного пола. В своей семье, по признанию тренера, ей все дарит любимый муж. На украшения она не тратит ни копейки. В магазины она не ходит уже много лет, чтобы не видеть цены, сообщает gq.ru.