«Ушел от жены и забрал детей»: супруга Бородиной обвинили в изменах

Ксения Бородина пережила развод с первым мужем Юрием Будаговым, от которого родила дочку Марусю. В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Тогда она уже была беременна дочкой Теоной. Многие уверены: во время беременности телеведущая выяснила, что супруг ей неверен. Тогда она едва не рассталась с возлюбленным, но в итоге смогла его простить.

Вот уже пять лет Ксения счастлива в браке с Омаровым, но недавно снова появились слухи, что мужчина не верен своей избраннице. Более того, по некоторым данным, он ушел из дома вместе с детьми, так как хочет развестись. СМИ сообщили, что Курбан увлекся тренером из спортзала (мужчиной). На сплетни отреагировал сам муж Бородиной. Он дал понять, что это неправда.

«С удивлением обнаружил, что меня вдруг снова начали разбирать на части. Честно говоря, я обрадовался. Уважаемые люди из шкуры вон вылазят, чтоб хоть кто-то проявил интерес, а за меня альфонса, который днями и ночами изменяет жене, люди сами все делают. И так приятно, что знают такие личные подробности», — с иронией написал Омаров.

Он добавил, что сам публиковал ссылку на статью, где пишут о его изменах. «Я ушел от жены к тренеру из спортзала и забрал с собой детей», — цитирует бизнесмен новость.

Он не стал гневаться, а наоборот был рад тому, что из-за шумихи в прессе у него прибавилось подписчиков. Некоторым поклонникам понравилась самоирония мужа Бородиной. А коллега и подруга Ксении Ольга Орлова даже пошутила на эту тему. «Привет от «любовницы», — написала она.