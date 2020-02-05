Стало известно, какую книгу читает на ночь детям принц Уильям

В общении с журналистами герцог Кембриджский раскрыл эту домашнюю подробность.

Отец троих детей принц Уильям во время визита в Южный Уэльс признался журналистам, что часто читает своим детям книгу «Верхом на помеле» Джулии Дональдсон. Член королевской семьи даже с юмором отметил, как выручала его эта сказка много раз.

Дональдсон – это современная популярная детская писательница из Англии, и Уильям вспомнил, как когда-то при личной встрече с ней сказал: «Вы хоть понимаете, сколько родителей, укладывающих детей спать, вы спасли?»

Отличные книги, как выразился герцог Кембриджский, пишет и другой британский автор — Дэвид Уоллиамс. Писатель создает произведения для детей старшего возраста, но они пришлись по душе и принцу: «Я читал одну, и она мне очень понравилась», — отметил Уильям.

В Южном Уэльсе герцог Кембриджский вместе с супругой Кейт Миддлтон встретился со сталеварами, спасателями и посетил кафе-мороженое.

Напомним, в браке Уильяма и Кейт трое детей. Они являются счастливыми родителями шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты и годовалого принца Луи.